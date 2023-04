Bandenia, la finta banca per criminali veri

Per oltre dieci anni opera liberamente, senza che nessuno la noti. Nel 2017, a seguito di un’indagine della procura spagnola di Madrid che porta all’arresto del direttore spagnolo José Artiles Ceballos, il centro nevralgico delle operazioni si sposta oltremanica, in Inghilterra, e da lì prende il largo per il resto del mondo. Arriva in Italia, Stati Uniti, Emirati Arabi, Iran, Bosnia, Montenegro. Restando in costante movimento con una complessa serie di operazioni finanziarie – che vanno da movimenti di capitale a lettere di credito, da carte prepagate a garanzie bancarie – e diretta da una serie di soggetti anch’essi in costante movimento.

Nessuno sembra davvero il “capo”, e anzi molti dichiarano di non aver saputo che il proprio nome compariva tra i quadri dirigenti di Bandenia fino a quando sono stati contattati dai giornalisti. Molte delle società della rete Bandenia sono costituite e dirette nel tempo da una serie di soggetti – fra cui vari italiani – alcuni dei quali implicati in reati finanziari. Ma chi guida oggi la banca è pulito: tre italiani incensurati.

Operazione credibilità

Una delle attività principali di Bandenia è creare credibilità: per se stessa, e per i clienti che la richiedono. Offre linee di credito e garanzie bancarie per varie operazioni di finanza internazionale: dalla gara per rilevare un’enorme miniera di litio in Canada, a un prestito miliardario allo Stato del Sud Sudan. Lo fa grazie ai numeri che dichiara nei bilanci, 32 miliardi di dollari di capitalizzazione dichiarata, se si sommano i bilanci del “gruppo”.

Bandenia infatti non è una sola azienda, nonostante in questa storia ci focalizziamo su BBP Bandenia Plc. Nel cercare sui registri imprese internazionali, ci siamo trovati di fronte a un vastissimo numero di aziende che sembrano appartenere alla stessa rete informale di Bandenia. In tutto, ne abbiamo contate 450, ma è difficile dire quante di questa facciano effettivamente parte di un gruppo e quante siano solo connesse ad attività collaterali di alcuni dei soggetti coinvolti. I continui cambi di proprietari e di direttori che abbiamo registrato nel corso dell’inchiesta non permettono di dire che le 450 aziende siano tutte “in rete”, molte potrebbero infatti non farne più parte, o non aver mai avuto molto a che fare con le altre.

Nel conteggiarle, sono state prese in considerazione tutte le aziende con la parola “Bandenia” nel proprio nome, tutte le società da esse controllate, e tutte le società che avevano un secondo livello di collegamento, ovvero l’indirizzo di Bandenia e almeno un direttore in comune. Molte di esse sono solo aziende cartolari, con cifre astronomiche dichiarate a bilancio, ma mancano di un profilo pubblico o di un ufficio fisico.

Josè Artiles Ceballos, a lungo a capo di Bandenia, ha dichiarato ai giornalisti che «BBP Bandenia e il suo gruppo non ha spostato il proprio domicilio in nessuno dei Paesi citati» e sostiene che Bandenia sia «una società che operava sui mercati internazionali, disponeva delle licenze finanziarie adeguate ed era soggetta alle normative sul riciclaggio di denaro».

L’esperto inglese di antiriciclaggio Graham Barrow ha spiegato a Occrp che la dichiarazione di un enorme capitale è un modo per «cercare di rappresentare l’azienda come sostanziale», farla cioè apparire più credibile nel momento in cui partecipa ad operazioni finanziarie di vario tipo, favorendo l’accesso al credito.

In realtà, nei pochi casi in cui le autorità hanno provato a contare gli asset tangibili di Bandenia, sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Un ex impiegato, che ha parlato sotto condizione di anonimato, ha dichiarato come gli averi di Bandenia fossero artificialmente montati per fare apparire l’azienda ricca su carta.

Uno specchietto per le allodole, o meglio, la costruzione del miraggio. Che va molto oltre la principale azienda, la BBP Bandenia Plc di Londra.