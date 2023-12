Come ti senti? La prima indagine sulla salute mentale dei giornalisti freelance in Italia

Analizzando le risposte in base alle diverse fasce di età, risulta che i giornalisti più anziani affermano di essere impattati mediamente in misura minore rispetto ai giovani, e questo vale per tutti i disturbi presi in considerazione. Questo risultato potrebbe essere espressione di una situazione di maggiore benessere psicologico, ma anche di una minor propensione a dichiarare aspetti critici dal punto di vista emotivo, trend che tipicamente si registra in questionari che affrontano argomenti come questi.

In particolare, le maggiori differenze si riscontrano sui dati che riguardano gli attacchi di panico: il 57% di chi ne soffre ha meno di 35 anni, mentre gli over 65 sono sotto l’1% e solo il 3% ha tra 55 e 65 anni. Poi c’è la depressione, la perdita di appetito o abuso di cibo e i disturbi da trauma continuo, che impattano per il 53% i giovani under 35, mentre gli over 55 sono rispettivamente il 4% nei primi due casi e il 5% nel terzo. Infine, emblematico è l’andamento di risposta all’opzione “Non mi è mai capitato di avere questi problemi”: il 22% di chi ha selezionato questa casella ha più di 65 anni.

Differenze simili si riscontrano suddividendo le risposte per genere: le donne hanno dichiarato di essere impattate in misura mediamente maggiore da quasi tutti i sintomi di disagio presi in considerazione. Si tratta, questa, di una tendenza riscontrata spesso in letteratura e ricondotta a un contesto socio-culturale in cui gli uomini tendono a sottostimare gli aspetti legati alla propria emotività e intimità.

Di nuovo, la differenza più marcata si registra nelle risposte sugli attacchi di panico: il 70% di chi dichiara di soffrirne è donna. Seguono i disturbi da trauma continuo (il 68% è donna), la perdita di appetito, l’abuso di cibo e l’insonnia (il 65% è donna). Viceversa, gli uomini sono la maggioranza solo tra chi dichiara di soffrire di disturbi da stress post traumatico e di avere difficoltà a intraprendere o mantenere relazioni di coppia (in entrambi i casi il 54% è uomo). Inoltre, gli uomini rappresentano l’83% di chi afferma di non aver mai sofferto di nessuno di questi problemi.

Quali fattori impattano sulla salute mentale dei giornalisti?

Per capire quali siano le cause del malessere vissuto dai giornalisti, sono stati presi in analisi 14 stressor (i fattori di stress). Tra questi, i compensi troppo bassi sono considerati il fattore più impattante sul benessere psicologico della categoria: su una scala da 1 a 4, dove 1 significa che quel fattore non impatta per nulla e 4 significa che impatta molto, l’85% dei rispondenti dichiara che i bassi compensi incidono “abbastanza” o “molto” sulla propria salute mentale. Subito dopo viene la precarietà lavorativa, con una percentuale dell’83% di giornalisti che hanno risposto “abbastanza” o “molto”, seguita dal rimanere sempre connessi e reperibili (76%), dai ritmi frenetici (70%), dall’ipercompetitività (65%) e dall’ambiente giudicante (57%).

Analizzando l’andamento delle risposte, ed osservando come esse si aggregano intorno a fattori statisticamente rilevanti, abbiamo potuto suddividere i 14 stressor in quattro macro-categorie: fattori economici (che mette insieme precarietà e bassi compensi); rischi connessi all’ambiente di lavoro (tra cui ipercompetitività, ambiente giudicante, lavoro in solitudine, ritmi frenetici, rimanere sempre connessi); pericoli e minacce (che comprende le querele temerarie, la mancanza di assistenza legale, le minacce, gli attacchi online e i pericoli sul campo); discriminazioni e molestie. Il risultato è che a colpire la salute mentale sono soprattutto i fattori economici, che sono considerati “molto” o “abbastanza” impattanti dall’84% dei rispondenti. Seguono i rischi connessi all’ambiente di lavoro (63%), i pericoli e le minacce (31%) e discriminazioni e molestie (un altro 31%).