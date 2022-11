Dating app, successi e fallimenti degli incontri online

Secondo un sondaggio dello scorso anno, a cui hanno partecipato oltre 18 mila persone in 27 Paesi, l’84% dei rispondenti ha dichiarato di usare o di aver usato una dating app per conoscere persone nuove e trovare un partner. È quindi altamente probabile che, come il sottoscritto, le abbiate usate anche voi e che dopo la scintilla iniziale l’interesse si disperde una volta che ci si incontra dal vivo. Le app di incontri, come molte altre di successo, utilizzano un algoritmo per mostrare risultati quanto più consoni all’utente. Se è dunque facile ordinare del cibo a casa, prenotare una corsa o un volo, perché è difficile progettare un algoritmo per trovare l’amore?

Per qualcuno è la premessa ad essere sbagliata. Erica da qualche mese è uscita da una lunga relazione e non è ancora sicura di volersi cimentare in un’altra: «Non penso sia l’approccio giusto – spiega -. Non escludo che si possa trovare l’amore così ma se volessi cercare un rapporto duraturo non userei le app di incontri».

L’etichetta popolare assegnata a questo tipo di applicazioni che le dipinge come mero strumento per appagare l’appetito sessuale si scontra dunque con quanto dichiara chi le utilizza. Erica appartiene al 15% di donne che usano questi strumenti per trovare un partner sessuale, contro il 37% degli uomini che li utilizzano per lo stesso motivo. Numeri che smentiscono il credo popolare e che vengono confermati da Giovanna Verde, sessuologa operante a Torino: «Direi che praticamente ne fanno uso tutti i miei pazienti, soprattutto sotto i 30 anni». La dottoressa precisa che nel suo studio entrano perlopiù persone che hanno difficoltà a trovare un partner, equamente distribuiti tra donne e uomini: «Quello che vogliono entrambi, alla fine, è la stessa cosa: stare in coppia, stare bene e avere una vita sessuale soddisfacente – aggiunge – e in questo frangente le app di incontri non sono altro che uno strumento aggiuntivo nel panorama di possibilità disponibili per conoscere un potenziale