Debiti fantasma: come il sistema finanziario “ombra” guadagna dai mutui in sofferenza

Questo meccanismo alimenta – a detta di molti esperti – un mercato speculativo e opaco, sottratto alle regolamentazioni delle banche centrali. Sottrae anche gettito al fisco dei Paesi dove hanno sede le banche più esposte alle sofferenze. Molti fondi che le acquistano, infatti, sono basati in paradisi fiscali, e questo, secondo l’avvocato ed ex banchiere Dino Crivellari, è un punto critico: «Il guadagno dell’operazione si ha nella misura in cui il fondo ha versato 100 per acquistare un’obbligazione della Spv, ma questa gli restituisce 120, perché ha incassato di più di quanto abbia speso per comprare i crediti in sofferenza. Questo reddito aggiuntivo viene versato nel luogo dove il fondo ha sede. Se il fondo ha sede in un Paese dove la tassazione è molto favorevole è chiaro che lì c’è un grosso vantaggio», spiega Crivellari.

Il costo sociale delle cartolarizzazioni può essere molto elevato: chi si è sovraindebitato – magari per colpa delle stesse banche, che hanno concesso mutui a condizioni difficili da ripagare – finisce spesso per strada. Il sistema delle cartolarizzazioni è incoraggiato dalla Banca centrale europea, perché serve a disincagliare i bilanci delle banche dalle sofferenze, cioè, appunto, i crediti non riscossi. In inglese vengono indicati con la sigla NPL, non-performing loans.

Come spiega il fondatore di un gruppo finanziario internazionale, che nella sua carriera dice di aver «fatto infinite cartolarizzazioni», periodicamente le banche fanno verifiche interne su quali mutui sono incagliati. «Se la banca ha prestato a qualcuno un milione, questo viene registrato come credito nei confronti del soggetto che deve pagare il mutuo. […] La Banca d’Italia interviene su queste operazioni: se tu non puoi recuperare il milione, lo devi mettere a fondo rischi. Queste operazioni di svalutazione inficiano molto i bilanci delle banche».