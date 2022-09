L’incoronazione: tra sacro, profano e ‘ndrangheta

La celebrazione della Madonna della Montagna di Polsi è prima di tutto una festa. Sentita, partecipata, affollata. Ma non tutti affrontano la faticosa salita al santuario, arroccato tra i monti sopra il paese di San Luca, spinti dallo stesso motivo: qui c’è chi è fedele per religione, chi per cultura e chi invece partecipa per mafia. Per la religione cattolica è una importante celebrazione religiosa, ma per la gente comune questa è – come molte feste religiose d’Italia – una festa di paese, e come tutte le feste di paese vi è un legame profondo con il popolo. Si viene qui a vedere e ad essere visti, perché una festa di paese è uno specchio della società. Quest’anno poi, dopo due anni di fermo per via della pandemia, c’era un importante appuntamento. Si tornava a festeggiare, a riunirsi, ed è per questo che, dopo averne scritto alcuni anni fa, IrpiMedia – assieme a Occrp – torna a raccontarla. Volevamo vedere da vicino se e come la ‘ndrangheta, la potente mafia calabrese che negli anni si è appropriata di questa festa come sua, sarebbe stata in passerella.

Il santuario di Polsi, il più importante della Calabria, sorge in una gola dell’Aspromonte a 826 metri, tra boschi millenari e rocce ancora più antiche. La sua origine, datata intorno all’anno Mille, è raccontata da diverse leggende. Un racconto popolare narra che nei pressi del Santuario ci fosse l’antro della Sibilla che, sconfitta, dovette cedere il passo alla Vergine. Un altro parla della visione avuta da un pastore che alla ricerca di un vitello smarrito l’aveva ritrovato in ginocchio ad adorare la Croce. Lì, in quel punto, gli sarebbe apparsa la Beata Vergine col Bambino chiedendogli di costruire una chiesa a lei dedicata.