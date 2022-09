Le mille vite del lobbista di Gheddafi, Hassan Tatanaki

di Lorenzo Bagnoli

Anche la Libia ha i suoi oligarchi. Quest’inchiesta di Occrp su Hassan Tatanaki apre uno squarcio su ciò che resta di un sistema di potere che passa ancora per alcuni degli uomini che più hanno aiutato Muammar Gheddafi a prosperare, anche se con la rivoluzione del 2011 hanno poi cambiato bandiera. Non solo: rivela anche come la guerra per procura che si combatte in Libia (per semplificare: Turchia e Unione europea schierati – seppur con fratture in seno all’Ue – a favore di Tripoli e Russia ed Emirati arabi uniti a favore di Haftar) passi anche attraverso uomini d’affari libici che si muovono fuori dal Paese. Hassan Tatanaki non fa eccezione: ha una parte consistente del suo impero commerciale negli Emirati arabi uniti, che hanno ovviamente molto interesse a mantenere una presenza amica nella Libia che verrà.

Sono anni che in Libia le Nazioni unite cercano di organizzare le elezioni. Quelle evaporate della fine del 2021 erano entrate nel vivo quando a un certo punto aveva cercato di candidarsi Saif al-Islam, il figlio di Gheddafi ed ex socio di Tatanaki, accreditato di un certo consenso. Sembra tuttavia sempre più difficile riappacificare la Libia attraverso un voto.

Intorno al caos che domina sul campo, però, ci sono influenti uomini d’affari che hanno buona parte dei loro business all’estero, ma che vogliono comunque cercare di entrare a far parte nel nuovo gruppo di potere che emergerà nella futura Libia. La loro principale preoccupazione, a tutela dei loro affari, è garantire, attraverso le proprie reti di lobbisti, anche una legittimità internazionale alla Libia che verrà. In fondo lo stesso Abdul Hamid Dbeibeh, il presidente ad interim del Governo di unità nazionale di Tripoli, che intende anche lui candidarsi quando si andrà alle urne, è un imprenditore delle costruzioni che ha avuto un forte sostegno da Muammar Gheddafi. Lo sostiene Mohamed El-Taher Issa, che è proprietario di una nuova compagnia aerea che dalla Libia porta a Malta. A volte gli interessi di questi businessman s’intrecciano

Un altro imprenditore che in vista del voto aveva fatto ritorno in Libia è stato Husni Bey, uomo d’affari che lavora nei settori finanziario, assicurativo, immobiliare e di distribuzione di beni di consumo. È finito più volte in carcere nell’epoca di Gheddafi perché aveva interessi diversi da quelli del dittatore. Ha ottimi rapporti in particolare in Italia, dove c’è una delle più importanti sedi del suo gruppo imprenditoriale.

Questi soggetti sono quelli che più di tutti hanno costruito una serie di relazioni fuori dalla Libia. Saranno importanti per il futuro del Paese tanto quanto i signori della guerra locali come i Busriba, di cui abbiamo scritto, oppure i Koshlaf.