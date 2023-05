Da un narcos a un banchiere Usa: la società che vende telefoni anti intercettazioni alle mafie

Un’inchiesta condotta da IrpiMedia, lavialibera e Motherboard è in grado di svelare sia la genesi della società, le cui filiali erano controllate da un noto narcotrafficante britannico sia, soprattutto, l’attuale management composto da un uomo d’affari americano ma ancora collegato con il passato a tinte criminali dell’azienda.

No1Bc ha sede a Malta. Tuttavia, all’indirizzo indicato dal registro imprese non ce n’è traccia. Il citofono suona a vuoto e i gestori dei negozi adiacenti non hanno mai visto entrare o uscire nessuno. Al numero di telefono associato all’attività, però, una voce risponde: «Abbiamo cambiato indirizzo, è inutile raggiungerci: i nostri prodotti si acquistano solo online», dice una donna. La società maltese risulta fondata nel 2016 e oggi è in mano a Jack Burstein, ex banchiere americano di base in Florida. Per comprendere meglio la genesi e lo sviluppo di No1BC bisogna però fare un salto indietro, più precisamente nel 2010 quando a Londra veniva fondata la filiale inglese No1BC UK dal britannico Roy Livings.

Da società di narcos ad azienda “rispettabile”

Classe ‘51, figlio di due ex militari della Royal Air Force, Livings non è un personaggio qualunque nel mondo criminale europeo. La nostra inchiesta ha ricostruito almeno tre arresti subiti da Roy Livings in altrettanti Paesi nei quali il minimo comun denominatore è uno solo: la droga. Nel 2014 è stato arrestato nella piccola città balneare di Sines, sulla sponda atlantica del Portogallo, con 168 chili di cocaina al seguito. La polizia lusitana monitorava i suoi spostamenti tra Sud America, Inghilterra e Spagna, scoprendo come Livings usasse uno smartphone cifrato da No1Bc (un Blackberry modificato) per coordinare il trasporto della droga e il tragitto del vettore prescelto – una piccola imbarcazione a vela – che dal Venezuela avrebbe raggiunto le coste portoghesi.

Un anno più tardi, nel 2015, la giustizia portoghese ha condannato Roy Livings a dieci anni di carcere per traffico di stupefacenti aggravato, giudizio poi confermato l’anno seguente dalla Corte suprema lusitana. Secondo i giudici portoghesi, Livings era il direttore commerciale di No1BC UK che come attività ha «il top di gamma nella tecnologia per la comunicazione sicura tra dispositivi mobili». Nella sentenza sono riportate le informazioni raccolte dalle autorità portoghesi, tra cui quelle fornite dalla polizia britannica, che ha riferito di una condanna del 1982 per fornitura di cocaina e di un’altra del 2000 per fornitura di marijuana.