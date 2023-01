Così i narcos albanesi fanno affari con le organizzazioni criminali che dominano Roma

Per quanto riguarda Roma, con questa operazione internazionale, sono state sgominate la banda di Elvis Demce e quella del suo ex collega in affari, diventato poi il suo principale nemico, Ermal Arapaj – per i quali sono stati chiesti 20 anni di reclusione. In una storia di reciproci tentativi di omicidio e violenza inaudita, Demce e Arapaj non sono né i primi né gli ultimi a sfruttare i contatti diretti con i grandi broker, connazionali, che controllano le tratte che portano la cocaina dal Sud America ai porti del Nord Europa.

Gli albanesi arrestati, così come gli ‘ndranghetisti di spessore, difficilmente parlano. Ma quando lo fanno rivelano informazioni preziose agli inquirenti, come quelle rilasciate dal narcotrafficante Erti Kjalliku che ha deciso di collaborare con la giustizia. Secondo quanto si legge nell’ultimo rapporto Mafie nel Lazio, le sue dichiarazioni sono state fondamentali per portare a termine le operazioni Aquila nera 1 e 2.

La Dda di Roma ha così smantellato l’organizzazione capeggiata da Daiu Lulzim, un narcotrafficante albanese che dal Sudamerica, passando per l’Olanda, era in grado di portare quintali di cocaina nelle piazze della periferia romana, già controllate da gruppi organizzati, come quelle dei quartieri di San Basilio e Tor Bella Monaca. Lulzim muoveva i carichi nei doppifondi di furgoni e automobili. Veicoli costruiti appositamente da un colombiano a Madrid. Ad aiutarli negli affari c’erano anche cittadini italiani, proprio come nel caso del gruppo di Boci. Tra gli arrestati anche Fabrizio Fabietti, braccio destro, all’epoca, di Diabolik.

Le organizzazioni albanesi di alto livello, disseminate in Europa, possono contare su broker e corrieri presso i principali cartelli di cocaina sudamericani, grazie a emissari in Ecuador e a relazioni strutturate con il Clan del Golfo in Colombia. I gruppi in Europa si servono poi di bande di connazionali, sparse sul territorio italiano, per fare arrivare e piazzare la cocaina nelle principali città d’Italia. I canali di approvvigionamento dei vari gruppi, spesso, sono gli stessi. Le gang sparse sul territorio, però, non sempre comunicano tra di loro. I singoli nuclei hanno legami stretti, spesso familiari, ma non sempre c’è una rete che li collega e sia gli “operai” che i “quadri” hanno un alto tasso di intercambiabilità.