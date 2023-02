Gli agenti della propaganda russa

Sargis Mirzakhanian, il megafono della propaganda

Le e-mail – oltre 20 mila – dimostrano che Mirzakhanian era in contatto con diversi alti papaveri del Cremlino. L’organizzazione del lobbista, che non risulta sul registro imprese russo, si chiama International Agency for Current Policy, IACP. Non si conoscono le sue fonti di finanziamento, eppure, come scrive Marina Klebanovich nella mail, il think tank si è prodigato per finanziare incontri, conferenze, viaggi di osservatori internazionali. In alcune presentazioni interne, si legge che l’organizzazione si definisce «un ristretto gruppo di professionisti» che si riunisce con lo scopo di «cooperare con i principali partiti e politici europei».

A partire da dicembre 2020, alcune email di Mirzakhanian sono apparse in diverse testate in lingua russa e ucraina. Ukraïns’ka pravda, giornale ucraino filo-europeista, in un articolo di Tatiana Popova – ex vice ministra dell’Informazione tra il 2015 e il 2016 – parla di campagne d’informazione tese a fomentare i movimenti di separatisti russi in città come Odessa o Dnipro, due delle città oggi fortemente coinvolte nel conflitto in Ucraina. Il portale di notizie My.Ua riferisce di contatti tra Mirzakhanian e Aram Petrosyan, uno dei principali leader della controrivoluzione che ha fatto seguito a piazza Maidan (vedi il box L’annessione della Crimea e la guerra in Donbass) negli anni più caldi, tra il 2014 e il 2015.

Sargis Mirzakhanian, fino al 2021, è stato una sorta di agente della propaganda russa, che ha iniziato la gavetta facendo l’assistente parlamentare di Igor Zotov. Sul curriculum si descrive come esperto di media e di relazioni internazionali, oltre che nell’organizzazione di eventi. Oggi, stando al profilo di VKontante, il Facebook russo, si dedica ad altro.

Tra le email si trovano circa un migliaio di messaggi scambiati con Inal Arnzinba, classe 1990, che nel 2021 è stato nominato ministro degli Esteri del governo della Repubblica autonoma filo-russa dell’Abkhazia, regione della Georgia invasa nel 2008 da Vladimir Putin. All’inizio della carriera, nel 2014, è stato assistente di Vladislav Surkov, l’uomo che nei primi del Duemila ha creato il partito di Putin, Russia Unita. Surkov ancora oggi è considerato uno dei consiglieri di Vladimir Putin che più ha influito nella decisione di invadere l’Ucraina.

A conferma del coinvolgimento di politici di primo piano nei piani di Mirzakhanian, nel leak si trova un inoltro di email in cui sono coinvolti Zotov, Mirzakhanian, Arnzinba e Petrosyan: attivisti filorussi scrivono di avere bisogno di «supporto informativo, organizzativo e finanziario» per poter ricostituire una formazione politica. Questo è stato il lavoro dello IACP.

Obiettivo Ucraina

L’inizio della guerra di Vladimir Putin all’Ucraina, come abbiamo già scritto, scatta con la destituzione – promossa dal movimento di piazza Maidan – di Viktor Yanukovich, presidente vicino allo stesso Putin. Era il febbraio del 2014. Un mese dopo, a seguito di un finto referendum imposto da Mosca, la Crimea si è dichiarata indipendente dall’Ucraina e ha dichiarato la volontà di annettersi alla Russia con lo status di “Repubblica autonoma”. Nessuno, a parte gli alleati di Vladimir Putin, l’ha mai riconosciuta come tale.

A seguito dell’annessione, l’Unione europea ha cominciato a mettere sotto sanzione persone fisiche e persone giuridiche che hanno favorito l’annessione della Crimea. Accadrà lo stesso a partire dal febbraio 2022, all’inizio dell’invasione dell’Ucraina: da allora la lista dei sanzionati si è molto allungata. Ancora oggi gli effetti reali delle sanzioni sulla Russia sono molto discussi, però fin da subito diverse associazioni di imprenditori che hanno relazioni con Mosca e diversi politici hanno lamentato gli effetti economici interni della scelta dell’Europa. Alcune formazioni di estrema destra – identitarie e sovraniste, contrarie all’idea di un’Europa sempre più unita e integrata – hanno sfruttato questa tensione per costruire consenso, facendo propria la campagna anti-sanzioni.