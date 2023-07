L’esposizione ai Pfas dei Vigili del fuoco

Eppure diversi pompieri intervistati da IrpiMedia hanno raccontato di non sapere di essere potenzialmente esposti a questa sostanza tossica, né di essere mai stati formati per evitare una contaminazione. Mentre negli Stati Uniti iniziano processi contro le aziende produttrici di Dpi per i pompieri e l’amministrazione Biden stanzia milioni di dollari per gli screening oncologici dei vigili del fuoco, in Italia non risultano analisi e studi epidemiologici sui pompieri e il ministero dell’Interno dà risposte sommarie e superficiali sulla potenziale esposizione ai Pfas da parte del Corpo nazionale.

Molti malati, poche indagini

«Nei primi dieci anni in servizio ho visto molte persone a me vicine che si sono ammalate». Sergio (nome di fantasia per proteggere la sua identità in quanto già vittima di attacchi legali), pompiere con 30 anni di esperienza sul campo, ha la voce ferma quando ci racconta la sua esperienza e quella dei suoi colleghi con la malattia. Per molti il tumore è arrivato intorno ai cinquant’anni, quando erano già in pensione. Negli ultimi due anni almeno cinque persone del suo comando sono state colpite da diversi problemi di natura oncologica: chi alla prostata, chi allo stomaco o al pancreas e poi altri due, come lui, con il linfoma non Hodgink. Il più giovane tra loro ha 46 anni.

Durante le sedute di chemioterapia, tre da cinque ore ogni 23 giorni, Sergio ha iniziato a chiedersi se avesse sbagliato qualcosa nel suo lavoro, se avesse seguito sempre tutte le norme di sicurezza o se, in qualche modo, si fosse esposto accidentalmente a qualche pericolo.

A luglio dello scorso anno, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha infatti riclassificato la lotta antincendio dei vigili del fuoco, come occupazione ad alto rischio per il cancro. Una ricerca dell’University of Central Lancashire del 2020 aveva rivelato che il 4,1% dei vigili intervistati, ancora in servizio, avevano ricevuto una diagnosi di cancro rispetto all’1% della popolazione generale. Il cancro più comune era quello della pelle (26%), seguito da quello ai testicoli (10%), quello alla testa e al collo (4%) e dal linfoma non Hodgkin (3%). A causare tumori, secondo questa ricerca e anche secondo la Iarc, sarebbero le sostanze chimiche tossiche irritanti e cancerogene emesse durante un incendio sotto forma di polveri, fumo, vapori e fibre, prima fra tutte l’amianto.

Sergio – che ha svolto anche il ruolo di formatore dei vigili del fuoco – grazie alla sua esperienza personale ha provato a spiegare le pratiche di decontaminazione che i colleghi dovrebbero seguire per ridurre al minimo l’esposizione alle sostanze tossiche. «Con la struttura provinciale abbiamo iniziato a cercare un percorso per riuscire a tornare in sede dopo un intervento nel miglior modo possibile dal punto di vista di igiene personale e dei Dpi», racconta. «Abbiamo iniziato facendo l’igienizzazione sul posto e tentando di bloccare polveri e fumi. Smontiamo i Dpi sul luogo d’intervento e li mettiamo all’interno di sacchetti idrosolubili e poi a loro volta in sacchi della spazzatura. Da lì vengono portati in lavanderia, che può essere esterna o interna al comando».