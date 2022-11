Scandalo Predator: il mercato intra-europeo della sorveglianza è un buco nero

L’ombra del Watergate greco si allunga in Europa

Il software spia in questione, Predator, è sviluppato dall’azienda Cytrox, sede originaria nella Macedonia del Nord e ora parte del gruppo Intellexa Alliance: un conglomerato con sede in Grecia e guidato da Tal Dilian, un ex membro dell’intelligence israeliana che vanta però la cittadinanza maltese, acquisita attraverso uno schema di vendita dei passaporti. La joint venture da lui guidata è presente in Grecia, Cipro, Irlanda, Francia e Ungheria. Ma se è Cytrox a produrre Predator, l’azienda che ha fornito il software allo Stato si chiama Krikel. Secondo quanto rivelato dal giornale greco Inside Story, per quanto sulla carta siano entità differenti, Krikel e Intellexa sono riconducibili sempre agli stessi uomini d’affari greci molto vicini al governo.

Lo scandalo greco è oggetto dell’attenzione della Commissione d’inchiesta Pega del Parlamento europeo. Quest’ultima è stata costituita nel 2022 per raccogliere informazioni sui sistemi di sorveglianza che violano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È scaturita dalle rivelazioni del Pegasus Project, inchiesta giornalistica guidata da Forbidden Stories che ha fatto emergere casi di abuso dello spyware Pegasus in Polonia, Ungheria e altri Paesi europei. Quegli abusi hanno però portato a comprendere che il problema è molto più ampio del singolo spyware.

Proprio di recente, alcuni membri della Commissione sono stati in Grecia per approfondire gli effetti della campagna di spionaggio. Secondo le ricerche della Commissione Pega non è tuttavia possibile stabilire nemmeno nei documenti ufficiali chi sia il titolare effettivo dell’azienda, a conferma dell’opacità dell’intera operazione. Krikel ha ottenuto sei contratti con il ministero della Protezione dei cittadini – che ha competenze su lotta alla criminalità, pubblica sicurezza e gestione delle situazioni di emergenza – per gestire la manutenzione di un sistema di comunicazione radio della polizia greca, tecnologie di contro-sorveglianza e altri due sistemi di radio portatili. Sei contratti che l’hanno trasformata da una società con un bilancio a zero nel 2017, a incassare, solo con l’ultima gara, 7,4 milioni di euro nel 2021. Quello stesso anno i servizi segreti ellenici hanno acquistato attraverso Krikel un sistema di intercettazione dell’azienda italiana Rcs Lab, di cui Krikel è rivenditore autorizzato in Grecia. Rcs è stata da poco acquisita dal gruppo Cy4gate, azienda italiana che si pone nel mercato come concorrente dell’israeliana Nso, ovvero la società che sviluppa Pegasus.

«La Grecia è un Paese dove, nel 2021, un solo pubblico ministero che si occupa dell’attività dell’intelligence nazionale ha firmato 15.975 autorizzazioni per le intercettazioni, giustificate da motivi di sicurezza nazionale», ha spiegato alla Commissione d’inchiesta sugli spyware del Parlamento Europeo Thanasis Koukakis, uno dei primi giornalisti finiti nel mirino di Predator.

Koukakis è un giornalista investigativo specializzato nel settore finanziario. Ad aprile 2022 scopre di essere stato infettato con uno spyware dal 12 luglio al 24 settembre 2021, ma il suo cellulare era già stato posto sotto intercettazione anche nel 2020 per alcuni mesi. Da lì lo scandalo si allarga a macchia d’olio, fino a coinvolgere, stando al report della Commissione Pega, almeno 33 persone. «Giornalisti critici e pubblici ufficiali che combattono contro frodi e corruzione affrontano intimidazioni e ostacoli e non c’è alcuna protezione per i whistleblower», si legge nella versione di bozza, ancora non approvata, del report circolato dopo una conferenza stampa della rapporteur, l’europarlamentare olandese Sophie in ‘t Veld. «Il commercio degli spyware beneficia dal mercato interno e dal libero commercio – prosegue il testo -. Certi Paesi membri sono attrattivi come poli di esportazione dal momento che, nonostante la reputazione dell’Unione europea di essere un regolatore molto rigido, l’applicazione effettiva di tali regole sia debole».

Finora le critiche alle esportazioni dei sistemi di sorveglianza erano legate al fatto che i Paesi destinatari fossero regimi totalitari o repressivi. Invece il caso Predator in Grecia mostra tutte le falle che esistono anche all’interno dell’Unione. A queste fragilità che già esistono da tempo, si aggiunge il fatto che il nuovo regolamento sul controllo dei beni a duplice uso (cioè utilizzabili sia in campo civile che in campo militare) non monitora però il mercato intra-europeo. La maggiore trasparenza resta solo una promessa e di fatto gli Stati membri mantengono un’ampia discrezionalità sulle informazioni che rilasciano riguardo i Paesi verso cui sono esportati i prodotti di sorveglianza.

Tal Dilian, l’ex militare dietro l’“Alleanza”

Le attività di Predator sono note da quasi un anno. A dicembre 2021 i ricercatori del Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinare dell’Università di Toronto, hanno segnalato pubblicamente l’esistenza di uno spyware passato fino ad allora inosservato. Analizzandolo i ricercatori hanno scoperto che si chiama Predator e che è prodotto da Cytrox, fino a questo momento sconosciuta. La struttura societaria è labirintica: Cytrox ha iniziato come start-up in Macedonia del Nord ma non sembrano esserci tracce nel registro delle aziende locali, mentre sembra invece registrata in Israele e Ungheria.

Dall’analisi di Citizen Lab emerge la presenza di server – con i quali lo spyware comunica – proprio in Grecia. La conferma arriva anche da un secondo report, pubblicato questa volta dall’azienda statunitense Meta (proprietaria di Facebook e Whatsapp) sempre a dicembre 2021, in cui è indicato un elenco di indirizzi web dai quali, semplicemente con un click, un utente potrebbe consapevolmente “contrarre” l’infezione di Predator sul proprio dispositivo. È questa peraltro la metodologia con la quale comunemente si introduce un malware all’interno del dispositivo di un bersaglio, che viene indotto a cliccare per errore su un indirizzo malevolo. Tra quelli individuati da Meta ne ricorrono alcuni che riprendono i siti delle testate greche Kathimerini e Inside Story: kathimerini[.]news e insider[.]gr[.]com. Meta ha rimosso circa 300 account presenti su Facebook e Instagram collegati a Cytrox e ha sottolineato chiaramente come tra i vari clienti ci sia anche la Grecia.

Come detto, Cytrox fa parte del gruppo Intellexa Alliance – insieme a Nexa Technologies, WiSpear e Senpai Technologies. Intellexa fa la sua prima apparizione pubblica nel 2019, riporta la testata Gizmodo, quando viene presentata alla fiera Idex di Abu Dhabi, evento in cui aziende del settore mostrano i propri prodotti in cerca di nuovi potenziali clienti. Intellexa viene descritta dal fondatore Tal Dilian come un’attività multiservizi che offre una vasta gamma di prodotti per hackerare un obiettivo: dallo sfruttamento di vulnerabilità della rete Wi-Fi fino all’uso di captatori informatici. Certamente una materia che mastica bene Dilian, che nel suo curriculum vanta di essere stato a capo dell’unità 81 dell’esercito israeliano che rappresenta la risposta alla National security agency (Nsa) americana ed è incaricata quindi di intercettazioni.

Prima di Intellexa, una volta congedato, Dilian crea la Circles, compagnia che nel 2014 finisce sotto l’ombrello di Nso. Circles offriva la possibilità di sfruttare le vulnerabilità della rete telefonica per localizzare una persona in qualsiasi parte del mondo. Persino l’italiana Hacking Team entra in contatto con Circles, come rivelano delle email pubblicate pochi anni dopo da WikiLeaks. Dilian avrebbe incontrato un manager di Hacking Team nel 2013 a Monaco per parlare delle attività tra le due aziende.

Al vertice di Intellexa c’è una holding con sede nelle Isole Vergini Britanniche, Aliada Group Inc, controllata al 32% da un fondo d’investimento israeliano. Aliada è nominata in un caso giudiziario in Israele che risale al giugno 2016 e in cui la società è descritta come «un gruppo di aziende di cyber armamenti prodotti a marchio Intellexa».