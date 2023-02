Gli spyware italiani sul mercato internazionale

Tra queste Innova, con sede a Trieste e tra le più attive nelle Procure italiane, che lo scorso ottobre era l’unica azienda nostrana presente alla International Exhibition for National Security and Resilience (ISNR) di Abu Dhabi. La fiera ha lo scopo di mettere in contatto gli enti governativi regionali con i produttori di tutto il mondo ed è organizzata in collaborazione con il ministero dell’Interno e il Comando generale della Polizia di Abu Dhabi. Ma il Paese arabo, al di là delle palme e dei grattacieli, è famoso per le violazioni dei diritti umani facilitate anche dall’uso di tecnologie di sorveglianza digitale, come nel caso di uno spyware per iPhone che secondo Reuters sarebbe stato usato contro centinaia di attivisti, capi di stato e sospetti terroristi.

Ma i palcoscenici esteri non si fermano qui per Innova. L’azienda era anche alla ISS World Latin America – una fiera di settore che si è tenuta a Panama a ottobre 2022 – ed è stata tra gli sponsor dell’evento di settembre della ISS World Asia Pacific 2022 a Singapore. Queste fiere non sono semplici occasioni di esposizione ma momenti in cui entrare in contatto diretto con membri delle agenzie di intelligence dei vari Paesi, esponenti delle forze dell’ordine e persino capi di Stato o ministri.

In passato, inchieste giornalistiche hanno cercato di fare luce su alcuni lati oscuri di questo tipo di eventi. Come rivelato nel 2017 da Al Jazeera, in alcune di queste fiere è possibile firmare accordi milionari ma anche stringere i primi contatti per pianificare esportazioni illecite verso Paesi posti sotto embargo, aggirando i regolamenti sull’export.

E proprio all’evento di Singapore era presente un’altra italiana che ora sembra determinata a espandersi sul mercato estero: Negg.

Con sede a Roma e con un’azienda consociata registrata ad Amsterdam, Negg è finita per la prima volta sotto i riflettori nel 2018 solo grazie a un report della società di sicurezza informatica Kaspersky, che è riuscita ad analizzare un malware per Android sviluppato da loro. Successivamente è stata individuata una versione dello stesso malware anche per dispositivi Apple. Lo spyware era collegato ad alcuni domini fasulli, alcuni di questi progettati per simulare le pagine di compagnie di telecomunicazioni presenti in Italia come Vodafone e che verrebbero usati come esche per spingere le persone a infettare i propri dispositivi semplicemente cliccandoci dentro.

La partecipazione alla fiera di Singapore è stata un evento significativo, come spiega la stessa azienda in un post sul proprio sito: «È la prima volta che Negg decide di partecipare a un evento internazionale così importante» e, prosegue il testo, uno dei motivi che l’ha spinta è stato il valore del «rapporto con il mercato asiatico».