L’eterna lotta tra il bene e il malware

Tra gli sponsor di Iss World Europe 2023 ci sono anche tre importanti aziende italiane: Rcs, Ips e Area, anche loro coinvolte in passato in controversie dall’esito interessante. La prima ha sviluppato Hermit, uno spyware impiegato in Italia e Kazakistan, Paese con alle spalle una lunga storia di spionaggio nei confronti degli oppositori politici. Ips e Area invece nel 2017 sono state protagoniste del documentario Spy Merchants, prodotto da Al Jazeera, che ha mostrato grazie a un collaboratore sotto copertura il modo in cui all’epoca le aziende proponessero ai propri clienti di aggirare i controlli sull’export grazie a società consociate presenti all’estero.

Nel caso di Area, svela Al Jazeera, la vendita verso un Paese sotto embargo, il Sud Sudan, si sarebbe conclusa grazie al passaggio in un Paese terzo, la Turchia, dove è presente un partner dell’azienda. Per Ips invece la vendita in Iran passa attraverso un’altra azienda associata, Resi. Tra le persone coinvolte nell’inchiesta c’era anche il vicepresidente di Area.

In un’intervista con IrpiMedia, il fondatore e allora amministratore delegato di Area Andrea Formenti – oggi a capo del gruppo che la controlla, A+ – chiarisce che il caso svelato da Al Jazeera ha riguardato in realtà «un’iniziativa personale» di un ex dipendente che apparteneva alla parte commerciale, il quale ha successivamente lasciato l’azienda per questa e altre ragioni. «Quella iniziativa si sarebbe comunque arenata non appena portata sul tavolo per una pre-offerta», rassicura Formenti.

In ogni caso ad Area non è stata notificata alcuna notizia di reato. Formenti spiega che l’espansione verso il mercato estero è stata una scelta fatta alcuni anni dopo aver fondato l’azienda. Davanti a loro c’erano due strade: ampliare la tipologia di clientela stando in Italia e rivolgendosi così al mondo delle imprese o «provare a proporre (i propri prodotti, ndr) alle autorità ma su scala internazionale». La scelta è caduta sulla seconda opzione. Con l’espansione all’estero, sono arrivate anche le inchieste giudiziarie.

Cinque anni per un’archiviazione

La giustizia italiana ha cominciato a occuparsi di Area alla fine del 2012, quando un’indagine della procura di Milano ha ipotizzato il reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, legato alla vendita di tecnologie di sorveglianza al regime siriano. Vista l’assenza di prove precise in merito, l’indagine è stata derubricata a violazione del regolamento sull’export. Il timore era che a usare la tecnologia fosse l’intelligence siriana contro gli oppositori politici. Anche in questo caso non è emerso niente e la stessa procura ha chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento dopo cinque anni, nel 2018. Il tempo trascorso, per via dell’eco avuto dalla notizia, è costato caro all’azienda sul piano della reputazione.