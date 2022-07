Atachahua: dalle Ande alla Calabria, storia di un narco fantasma

Quando arrivava alle riunioni con una tuta da muratore sporca di vernice, Carlos Sein Atachahua non faceva pensare a qualcuno legato ad una importante rete di narcotraffico internazionale. Sembrava piuttosto un operaio che avesse appena smontato dal turno.

Ma dietro questa apparenza da uomo comune, il peruviano dai capelli scuri, 52 anni, era un uomo meticolosamente diffidente, oltre che molto ricco. Pagava solo in contanti e manteneva compartimentate le informazioni tra i suoi uomini, in modo che nessuno avesse il quadro completo delle sue operazioni.

A volte si presentava come cambiavalute, altre come venditore di auto usate, usando pseudonimi fantasiosi come “Abraham Levy”. Arrivava persino a fingersi ingegnere idraulico, rivendicando fantomatiche credenziali di un’università di Lima.

Restando invisibile per 14 anni, Atachahua avrebbe guidato un impero del narcotraffico e del riciclaggio di denaro dall’Argentina fra il 2014 e il 2020, con contatti in America Latina, Nord America e Europa – secondo quanto dichiarato dal suo contabile alle autorità argentine.

La giustizia argentina ha incriminato Atachahua per riciclaggio di proventi del traffico di droga, ma non lo ha ancora formalmente accusato di narcotraffico. Ritengono però che Atachahua guidasse uno dei principali gruppi di fornitori di cocaina dall’America Latina al resto del mondo,

i suoi carichi resi riconoscibili dallo stampo a forma di soli Inca sui panetti. La fonte principale per la cocaina era infatti il Perù, ma si riforniva anche in Colombia per poi vendere la polvere bianca a vari gruppi, anche e soprattutto alla ‘ndrangheta. Muoveva milioni di dollari utilizzando, secondo gli inquirenti, negozi di money transfer compiacenti su entrambe le sponde dell’Atlantico, per riciclare i profitti ottenuti grazie agli acquirenti europei.

In Perù, Atachahua è stato condannato nel 2000 per traffico di droga, mentre in Uruguay è stato indagato per narcotraffico. Ma gli argentini fanno fatica a mettere in piedi il caso contro di lui, specialmente dopo che il testimone chiave dell’accusa – il contabile argentino di Atachahua, Diego Xavier Guastini, è stato silenziato per sempre.

Guastini infatti aveva iniziato a collaborare con le autorità argentine nel 2018, raccontando ai pm come Atachahua fosse a capo di una invisibile rete di narcotraffico internazionale che lavorava con altri gruppi per inviare tonnellate di cocaina verso l’Europa.

Seguendo i soldi, gli inquirenti argentini hanno rilevato «sprerequazioni economiche senza giustificazione» considerate «in linea con manovre di riciclaggio di proventi del traffico di droga». La procura di Buenos Aires, che non può commentare oltre, sta continuando a indagare sulla presunta rete di narcotraffico di Atachahua: «c’è un’indagine in corso».

Per ora, Atachahua è a processo per avere utilizzato una montagna di denaro sporco per creare società fittizie e acquistare milioni in immobili e parcheggi in Argentina tra il 2006 e il 2020.

I giornalisti hanno anche trovato diverse proprietà e appezzamenti di terreno collegati ad Atachahua e alla sua famiglia in Perù.

Mentre attende l’esito del processo, bloccato nella sua casa in Argentina dalla cavigliera elettronica, OCCRP e altri partner internazionali tra cui IrpiMedia, hanno indagato la sua rete. Utilizzando documenti giudiziari, registri dell’immigrazione, informazioni su proprietà e società oltre che ricerche sul campo, i nostri giornalisti hanno tracciato il sistema Atachahua, raccontandone metodi e volti.