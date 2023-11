Progetto Skye, il piano segreto usato da GKN per chiudere la fabbrica di Campi Bisenzio

Dai documenti analizzati da IrpiMedia, il «progetto Skye», e la conseguente valutazione se chiudere Campi Bisenzio, viene impostato dall’azienda almeno da febbraio 2020. Poco dopo arriva la pandemia da Covid-19, che impatta sull’intero settore dell’automotive, già in crisi da tempo: tutti i circa 50 stabilimenti del gruppo avevano già visto la loro produttività calare e a Firenze lo stabilimento era stato costretto a chiudere per il lockdown. Le perdite di Campi Bisenzio non erano peggiori degli altri impianti e, fra la prima e la seconda ondata di Covid, il bollettino delle risorse umane dello stabilimento di Firenze contava 445 lavoratori, di cui solo 42 considerati dall’azienda in surplus rispetto al budget. Una crescita inaspettata della domanda dopo il primo lockdown aveva persino costretto la direzione ad assumere temporaneamente nuovi operai con contratto interinale. Queste circostanze non mutano la strategia di Melrose, fondo non interessato alla produttività industriale ma alla massimizzazione dei profitti per i propri azionisti.

La prova della chiusura completa di Campi Bisenzio si trova in una presentazione PowerPoint datata ottobre 2020, indicata come «bozza – per discussione». La tabella «riduzioni» riassume tutti i tagli di manodopera previsti alla GKN: elenca il progetto Skye, che indica «-482» dipendenti in totale a Firenze e «-7» allo stabilimento di Arnage, in Francia; il progetto Bluebird, che pianifica la chiusura di Birmingham; il progetto Rubikon, con tagli a Rösrath (Germania), Ribemont (Francia) e Minworth (Gran Bretagna). Totale: meno 1.115 dipendenti.

Torniamo al progetto Skye e alla sua applicazione a Firenze. La totale dismissione dello stabilimento, come previsto dalla tabella, avviene puntualmente a metà del 2021. L’esistenza del piano segreto contraddice quindi la posizione tenuta dall’azienda nei confronti dei sindacati, ai quali ha sempre promesso di avere a cuore il futuro della fabbrica. Smentisce anche la ricostruzione della vicenda che GKN ha sostenuto in tribunale, in risposta alla vertenza aperta dai sindacati nel 2021 contro Melrose per bloccare i licenziamenti. Il management dell’azienda, afferma, a più riprese, che «non ha mai sottaciuto alcunché» ai lavoratori. Tranne, appunto, un piano segreto con cui licenziarli tutti.