Mai più schiavi. La lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori del distretto tessile di Prato

Anche le facce dei ragazzi, sdraiati su dei materassini di lattice addossati al muro scrostato del capannone sono stravolte; non sono stati giorni semplici, è arrivata la polizia e le conseguenze della visita non sono state piacevoli: occupazione di suolo pubblico, passeggiata in questura dei resistenti al pubblico ufficiale e denuncia di rito, senza contare che durante l’assenza degli scioperanti qualcuno si è portato via tutto quello che era rimasto al presidio. Succede anche di peggio da queste parti, più volte squadre di picchiatori pagati dai padroni delle fabbriche sono saltate fuori da camion con i vetri oscurati picchiando gli scioperanti e distruggendo i banchini.

Da un anno a questa parte il distretto tessile pratese è in ebollizione perché una sorta di cartello, costituito da aziende di proprietà cinese e italiana, controlla il mercato e impone ai lavoratori condizioni di estremo sfruttamento: i turni sono di 12 ore al giorno per sette giorni la settimana, paghe in nero e la negazione di tutti i diritti, anche quelli più elementari, come le ferie e i riposi festivi. Gli operai, per lo più africani, bengalesi e pakistani hanno capito che i diritti si rivendicano con la lotta e le vittorie recenti (il reintegro dei lavoratori della Texprint deciso dal tribunale del lavoro di Prato e la certificazione da parte dell’ispettorato del lavoro delle condizioni di sfruttamento a cui erano sottoposti) hanno mostrato che l’unione e la perseveranza, a volte, pagano; in tutto questo il ruolo del sindacato è stato fortissimo.

«Il tessuto sociale in cui si è instaurato il sistema è autoctono, e anche se la cosa non deve assolutamente essere normalizzata, c’è da dire che qui si è sempre lavorato così, da ben prima che arrivassero i cinesi», mi dice Sarah quando, il giorno seguente, riusciamo a incontrarci. «All’inizio di tutta questa storia, la cosa più assurda era vedere con quanta incredulità gli imprenditori italiani reagivano alle richieste dei lavoratori che chiedevano orari da contratto nazionale; a Prato si fa il nero e si lavora 12 ore al giorno da cinquant’anni e voi venite a chiedere le otto ore e il riposo la domenica, ma siete matti?».

In una zona come questa, che fu operaia e di sinistra, i lavoratori in sciopero dovrebbero essere accolti a braccia aperte, eppure non lo sono. Questi uomini sono fantasmi che si muovono invisibili all’interno di una comunità anacronisticamente ancorata a un passato dove il comparto tessile costituiva ancora il motore unico dell’economia indigena, talmente importante da aver plasmato alle proprie esigenze tessuto urbano e cittadini.