Armati fino ai denti

Cucchi è in grado di conoscere gli spostamenti dei furgoni carichi di soldi che vanno e vengono dall’aeroporto di Figari, 25 chilometri a nord-ovest di Bonifiacio: il denaro viene spostato a bordo di blindati anonimi, banalizet in francese, mentre un furgone con le insegne dell’azienda fa da esca. Cucchi sa esattamente quali sono i furgoni civetta e quelli che portano realmente il denaro. Si muove come un’ombra e su di lui i carabinieri non riescono a scoprire molto. Su Facebook dichiara di avere diretto un’azienda di pitture per l’edilizia, tuttavia questo non risulta dal registro imprese. Ma una cosa è certa: sa procurarsi armi e tratta con Azzena la cessione di fucili e pistole: «Due (di calibro grosso, ndr) che ho rubato dal sindaco di Figari e che non sono mai state usate», racconta, al posto di un’altra che sarebbe stata troppo «piccola e fine». «È per le donne», ironizza Cucchi.

È qui, tra i tesori di Bonifacio, che la batteria corsa si esercita a sparare. Devono reperire però almeno altri 50-60 fucili d’assalto che servono per l’affare con Mercurio. La Corsica viene quindi trasformata in un fortino isolato e protetto, sia grazie alla morfologia impervia del territorio, sia per la distanza che separa l’isola dalla Francia continentale. Qui intendono stoccare le armi per le rapine e sempre qui intendono riparare dopo averle commesse. All’estero, al riparo dalle rogatorie internazionali, ma sufficientemente vicini alla Sardegna da sentirsi a casa.