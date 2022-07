Opl 245, fine dei processi per Eni e Shell

Il colonialismo e la «maledizione delle risorse»

Celestina Gravina, nella sua requisitoria, è stata durissima con i colleghi che hanno condotto l’inchiesta, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Le critiche della procuratrice generale ai colleghi sono soprattutto legate alla decisione di De Pasquale e Spadaro di non rendere disponibile al Tribunale un video (depositato poi dai legali della difesa Eni) in cui l’imputato che ha parlato della tangente per Eni, Vincenzo Armanna, giudicato non credibile dalla corte, discuteva un piano con l’ex legale esterno della società, l’avvocato Piero Amara, l’«inquinatore di pozzi» che ha messo in circolazione la teoria dell’esistenza della Loggia Ungheria, di un piano per scaricare «una valanga di merda» sul Cane a sei zampe (qui i dettagli).

Secondo la lettura dei giudici del primo grado e di Gravina, quell’omissione è stata gravissima. «Non c’è prova di nessun fatto rilevante in questo processo – sono state le parole della procuratrice -. Gli imputati che hanno patito un processo lungo otto anni hanno diritto di vedere cessare immediatamente questa situazione che in questo momento è contra legem rispetto alle indicazioni di regolarità formale del processo, di economia processuale, di durata ragionevole». Ha criticato le richieste di confisca ai danni degli imputati, basate su «una idea vaga». Ha definito gli elementi di prova «chiacchiere e opinioni generiche che toccano i governanti degli ultimi dieci anni in Nigeria». Ha sostenuto che, come «le potenze coloniali tracciavano i confini senza sapere cosa c’era sotto», così il pm ha «imposto» la propria linea, volendo scegliere «al posto di organi democraticamente eletti», cioè il governo della Nigeria e i suoi ministri.

Le due società, secondo Gravina, avrebbero «fatto la ricchezza della Nigeria» anche con non meglio precisati «tributi di sangue» e invece in aula sono state accusate di avere un atteggiamento predatorio nei confronti della Nigeria.

Nelle aule di tribunale di Milano dove si è celebrato il processo per Opl 245, accusa e difese hanno reciprocamente dato una lettura del fenomeno della corruzione in Nigeria e del ruolo delle società petrolifere, come se fosse materia da tribunale e non da storici o analisti. Più che dare un giudizio sugli effetti delle concessioni esplorative nigeriane alle società dell’oil&gas di tutto il mondo, infatti, a Milano si doveva capire se la licenza Opl 245 era stata ottenuta con una tangente pagata dalle società petrolifere.

Questa era l’unica domanda rilevante e la risposta ottenuta è stata no, la mazzetta non è mai esistita.

Tuttavia Gravina nella sua requisitoria, seppure in direzione opposta, esce anche lei dai limiti del processo giudiziario. Sostenere infatti che i soldi delle compagnie petrolifere siano serviti a rendere la Nigeria un Paese ricco è un giudizio non richiesto e che va al di là del merito del caso Opl 245. Il verdetto finale del processo di Milano, infatti, non archivia automaticamente i procedimenti su Goodluck Jonathan, Diezani Alison-Madueke e Mohammed Adoke Bello – presidente, ministra del Petrolio e ministro della Giustizia della Nigeria all’epoca della trattativa con le multinazionali europee (non indagati a Milano) che sono in corso in Nigeria e che riguardano diversi presunti casi di corruzione.

Procedimenti orientati da motivi politici, visto che sono stati intentati da quando è cambiato il presidente in Nigeria, nel 2015? Forse. Questo però non vuole dire che i sospetti siano infondati.

Già dagli anni Novanta ci sono accademici che definiscono le ricchezze petrolifere della Nigeria e di altri Paesi «la maledizione delle risorse»: «Coniato per la prima volta dal professor Richard Auty nel 1994, il termine si riferisce all’incapacità delle nazioni di utilizzare la loro ricchezza inaspettata per migliorare la sorte della loro popolazione e rafforzare le loro economie – si legge in un articolo del Guardian -. La ricchezza di risorse naturali invece che il positivo sviluppo economico porta in una nazione corruzione e povertà, e, controintuitivamente, questi Paesi che ne dispongono finiscono con una crescita e uno sviluppo inferiori rispetto a quelli senza risorse naturali».