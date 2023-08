Agosto 2023: percorsi di lettura

L’idea di sviluppare IrpiMedia per serie è nata quando eravamo ancora un gruppo di freelance. Era frequente trovarsi nella condizione di dover spezzare una ricerca su più testate. Lo scopo era duplice: trovare lo spazio necessario per scrivere tutto ciò che avevamo scoperto e incassare il compenso di due articoli invece che di uno. Questa condizione è comune a molti colleghi che continuano a fare i freelance (con le conseguenze che questo comporta, anche dal punto di vista di stress e ansia. Alice Facchini sta indagando sulle condizioni dei freelance. Per chi vuole raccontarci come si sente, c’è un questionario da compilare, che diventerà poi da settembre una ricerca).

Diventare padroni della propria linea editoriale, ci ha permesso di ragionare su nuovi contenitori di storie e nuovi modi di leggerle. Le serie sono il risultato del nostro concetto di approfondimento: la comprensione si consolida quando le puntate su un argomento si moltiplicano, quando cambiano i punti di vista, quando un tema si allarga. Però bisogna tenere traccia del punto dal quale si è partiti e del viaggio intrapreso, per tornare sui propri passi e rivedere i propri errori d’interpretazione o le proprie intuizioni.

Ecco perché è tutto disponibile insieme: cliccando sull’hashtag, che dà il titolo alla serie, si arriva infatti a una landing page, una pagina di atterraggio dove si raggruppano tutti gli articoli di una specifica serie. Il lettore potrà partire da qui per iniziare ad approfondire, costruendosi i propri percorsi di lettura nell’ecosistema IrpiMedia.

Le serie possono essere “chiuse” o “aperte”. #StoryKillers, #NdranghetaInSardegna oppure la nuova #GiudiziUniversali, per esempio, sono serie di cui già al momento della prima pubblicazione conosciamo il numero delle puntate. Altre, come #TheBigWall, #LeManiSullaRipartenza o #InvisibleWorkers sono aperte. Sono filoni di indagine che si arricchiscono di nuovi punti di vista ma che non si esauriscono. All’interno di questi contenitori, ci sono inchieste e approfondimenti, oppure editoriali, che spesso coincidono con un punto di svolta per quanto ci riguarda, nella comprensione di un fenomeno.